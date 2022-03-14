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Збройні сили України знищили під Мелітополем штаб окупантів і близько 200 одиниць техніки

Збройні сили України завдали потужного артилерійського удару.

Збройні сили України знищили під Мелітополем штаб окупантів і близько 200 одиниць техніки
Фото: Держспецзв'язку

Збройні Сили України завдали артилерійського удару по скупченню ворожої техніки під Мелітополем. В результаті знищено близько 200 одиниць техніки і штаб окупантів.

Про це повідомляє голова Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім

Збройні сили України завдали артилерійського удару по противнику під Василівською (Запорізька область), де росіяни накопичували близько 200 одиниць техніки.

«200 одиниць техніки в Мелітополі, розфігаченої і взятої в оточення-це найкращий подарунок!», – написав Кім у своєму Telegram, у якого сьогодні день народження.

Загальні бойові втрати російських окупантів станом на ранок 13 березня орієнтовно складають понад 12 000 осіб, 74 літаки та 86 гелікоптерів. 

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