Росіяни сьогодні збили свій безпілотник, але керівництву сказали, що це був "Байрактар" ЗСУ, - Залужний

"Сьогодні армія РФ за рівнем професійності – це ми зразка початку 2014-го"

Сьогодні російські окупаційні війська збили власний безпілотник в районі с.Веселе Харківської області. Але керівництву доповіли, що знищили "Байрактар" ЗСУ. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Ми зруйнували міф про «непереможність» російської армії. Вони розраховували завоювати нас за 48 годин. Максимум на 3 доби були розраховані запаси їжі, палива, боєприпасів, - пише Залужний. - Але ми зупинили їх і зірвали загарбницькі плани. Противник несе серйозні втрати в особовому складі і техніці. Ця війна доводить, як далеко ми просунулися вперед за останні роки".

За словами Залужного, сьогодні армія РФ за рівнем професійності - це українська армія зразка початку 2014-го.

"Показовим прикладом їх «військової майстерності» є історія зі «збитим» українським "Байрактаром". Сьогодні о 9:32 в районі Веселе Харківської області підрозділом протиповітряної оборони 6 Армії ЗС РФ із ЗРК "ТОР" на висоті 3200м було збито російський БПЛА, який висувався для проведення розвідки на Харківському напрямку. При цьому, російські військовослужбовці ППО доповіли керівництву про знищення БПЛА "Байрактар" наших Збройних Сил", - розповідає Залужний.

"Результати розслідування причин зникнення БПЛА ЗС РФ довели факт його збиття власним ЗРК ППО, проте командування армії вирішило приховати цю інформацію.Ось так воює «друга за потужністю армія світу», - написав наш Головнокомандувач.