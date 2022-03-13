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Українські військові захопили незвичайний трофей - російський танковий мостоукладальник МТУ-90

Захисники продовжують знищувати та захоплювати військову техніку ворога.

Українські захисники захопили новий незвичайний трофей - мостоукладальник МТУ-90 російської армії.

Про це повідомляють у соцмережах.

Зазначається, що техніка ворога була захоплена на підступах до Києва.

Фото: Pravda Gerashchenko

Фото: Pravda Gerashchenko

Танковий мостоукладальник МТУ-90 був випущений і прийнятий на озброєння армії РФ у 1997 році.  Він призначений для облаштування в бойовій ситуації переправи через вузькі водні перешкоди, яри та інженерні загородження.

Нагадаємо, заводи Укроборонпрому вже почали ремонтувати трофейну техніку, яку відібрали в російських окупантів.

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