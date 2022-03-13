Українські захисники захопили новий незвичайний трофей - мостоукладальник МТУ-90 російської армії.
Про це повідомляють у соцмережах.
Зазначається, що техніка ворога була захоплена на підступах до Києва.
Танковий мостоукладальник МТУ-90 був випущений і прийнятий на озброєння армії РФ у 1997 році. Він призначений для облаштування в бойовій ситуації переправи через вузькі водні перешкоди, яри та інженерні загородження.
Нагадаємо, заводи Укроборонпрому вже почали ремонтувати трофейну техніку, яку відібрали в російських окупантів.