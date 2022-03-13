США та Китай проведуть переговори щодо російського вторгнення в Україну

Помічник президента США з нацбезпеки Салліван 14 березня зустрінеться з головою канцелярії Комісії ЦК Компартії КНР із закордонних справ Яном Цзечі.

Помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван і голова канцелярії Комісії ЦК Компартії Китаю із закордонних справ, член Політбюро Ян Цзечі проведуть зустріч 14 березня в Римі.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

"Сторони обговорять поточні зусилля з урегулювання конкуренції між нашими двома країнами та обговорять вплив війни Росії проти України на регіональну та глобальну безпеку", - йдеться в повідомленні.

Салліван також має зустрітися з дипломатичним радником прем'єр-міністра Італії Луїджі Маттіоло, "щоб продовжити координацію потужної, єдиної міжнародної відповіді на війну президента Путіна".

Нагадаємо, раніше відомий фінансист Джордж Сорос заявив, що нападу Росії на Україну передувала тривала зустріч президента РФ Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна, під час якої китайський лідер дав Путіну карт-бланш на вторгнення.

Китай традиційно займав помірковано проросійську позицію, у тому числі не підтримуючи накладені на РФ санкції. 10 березня Китай уперше назвав повномасштабне вторгнення РФ війною – до цього офіційні особи країни використовували термін "військова операція".

"Ми сподіваємося, що бойові дії та війна припиняться якомога швидше", – сказав міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час відеоконференції з главою МЗС Франції Жаном-Івом Ле Дріаном, закликавши Україну та Росію "вжити більше заходів, щоб запобігти ескалації".

США намагаються вплинути на Китай, щоб той використав свій вплив на Росію, переконавши її піти на деескалацію.