Крах російських позицій буде раптовим, Україна однозначно переможе, - Фукуяма

Американський філософ й економіст, професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма вважає, що Україна здобуде однозначну перемогу у війні з Росією і наслідки цієї перемоги будуть відчутні в усьому світі. Про це він зазначив у своїй статті для American Purpose, пише ZN.ua.

Фукуяма повідомив, що зараз перебуває в Північній Македонії. І висвітлення російської війни проти України в Скоп’є дещо відрізняється від загальноєвропейського тону. Значною мірою через прихильність країни до Сербії, а також популярність сербської версії російського пропагандистського каналу Sputnik. Фукуяма склав список із 12 прогнозів, які, на його думку, стануть результатом російського вторгнення.

По-перше, на думку американського філософа, Росію чекає однозначна поразка в Україні. Російське планування війни було абсолютно некомпетентним, заснованим на фальшивих очікуваннях, що українці будуть прихильними до агресора, а українська армія дуже швидко розвалиться. Російські солдати, вочевидь, везли зі собою парадну уніформу для святкового параду в Києві замість того, щоб прихопити додаткові боєприпаси й харчі. На цей момент Володимир Путін уже кинув в бій майже всі свої військові сили. Значних резервів, які він міг би мобілізувати й відправити на війну, вже немає. Російські війська застрягли біля багатьох українських міст, де вони потерпають від великих проблем із забезпеченням і постійних українських атак.

По-друге, крах російських позицій буде раптовим і катастрофічним. Війни на виснаження і постової поразки не буде. Російські війська на полі битви дійдуть до точки, коли вони не зможуть ані отримати забезпечення, ані відступити. Їхня мораль остаточно випарується. Це відбувається принаймні на північному напрямку. На півдні в росіян кращі успіхи, але їм буде важко втримати ці позиції після краху наступу на півночі.

По-третє, жодне дипломатичне рішення не можливе до російського військового краху. Немає компромісу, який був би прийнятним і для України, і для Росії, зважаючи на втрати, яких зазнали обидві сторони на цю мить.

По-четверте, Рада Безпеки ООН ще раз показала свою неспроможність. Єдиною корисною річчю було голосування Генеральної Асамблеї, яка допомогла чітко вказати на те, хто поганець.

По-п’яте, Фукуяма вважає правильними рішення адміністрації Джо Байдена не запроваджувати безпольотну зону над Україною і не передавати літаки МіГ-29. На думку філософа, це була розсудлива поведінка в дуже емоційні часи. Буде значно краще, якщо Україна сама розіб’є російську армію, щоб Москва не могла виправдовувати свою поразку втручанням НАТО. Також це дозволило уникнути очевидних ризиків ескалації. Фукуяма переконаний, що польські МіГ-29 не дуже допомогли б посилити українські військові можливості. Набагато важливіше продовжити постачання ракет Javelin, Stinger, TB2, медичних засобів, систем зв’язку, а також надавати розвідувальні дані. Швидше за все, українські сили вже користуються даними НАТО.

Шостий пункт Фукуями говорить, що Україна, звісно, платить надзвичайно високу ціну. Дуже сильної шкоди завдають ракети й артилерія. МіГ-29 чи безпілотна зона, на думку філософа, не захистили б країну від такої російської зброї. Тому головне - зупинити бійню, здолавши російську армію на землі.

Сьомий прогноз Фукуями каже, що Путін не переживе поразку. Його підтримують, тому що вважають сильним автократом. Що він зможе запропонувати, коли продемонструє свою некомпетентність і безсильність?

Восьмий прогноз: російське вторгнення вже завдало потужної шкоди популістам у всьому світі, які до війни одностайно висловлювали своє захоплення Путіним. Серед них Маттео Сальвіні в Італії, Жаїр Болсонару в Бразилії, Ерік Земур і Марін Ле Пен у Франції, Віктор Орбан в Угорщині, а також, звісно, Дональд Трамп у США. Політика війни викрила їхній відвертий авторитарний ухил.

Дев’ятий пункт Фукуями говорить, що до цього часу війна була хорошим уроком для Китаю. Як і Росія, він збудував високотехнологічні збройні сили за останні десять років. Однак ця армія не має бойового досвіду. Жалюгідні успіхи російських ВПС, швидше за все, будуть долею і військово-повітряних сил Китайської визвольної армії, у якої так само немає досвіду в проведенні складних операцій в небі. Можна сподіватися на те, що китайська влада не вдасться до самообману щодо власних можливостей, як це зробила Росія, коли захоче атакувати Тайвань у майбутньому.

Десята порада філософа - Тайваню час прокинутися й почати готуватися до битви, як це зробили українці. Потрібно відновити військовий призов. Не треба завчасно готуватися до поразки острова.

Одинадцятий прогноз: турецькі безпілотники стануть бестселером у світі.

А дванадцятий: поразка Росії відкриє шлях для «нового народження свободи» і покінчить з розмовами про занепад глобальної демократії. Дух 1989 року знову оживе завдяки сміливості українців.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в одному зі своїх звернень зазначив, що Україна 100% переможе, але на 100% не зрозуміло, коли саме це станеться.