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Росіяни везли зі собою парадну форму для врочистостей у Києві, – ССО

Більшість полонених стверджують, що їхали на «навчання». 

Росіяни везли зі собою парадну форму для врочистостей у Києві, – ССО
Фото: Командування ССО

Російські військові везли зі собою парадну форму з начепленими медалями. 

Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій у Facebook.

«Вони їхали до нас убивати наших дітей, трощити наші домівки, щоб потім пройти урочистим парадом Хрещатиком, – зазначено в повідомленні. – Навіть везли зі собою парадну форму з начепленими медалями. Але щось пішло не так. Частина з них угноїла українську землю, а частина в полоні просить про прощення».

Фото: Командування ССО

Зазначимо, більшість полонених російських військових стверджували, що їхали саме на «військові навчання» і про агресивні наміри свого командування не знали.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство оборони оприлюднило інструкцію для росіян, як правильно здаватися в полон

Втрати окупантів станом на ранок 6 березня перевищили 11 тисяч убитими

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