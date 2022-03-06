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Кулеба обговорив із Блінкеном надання винищувачів Україні для захисту від РФ

Голова МЗС провів зустріч із держекретарем США та міністром закордонних справ Польщі.

Кулеба обговорив із Блінкеном надання винищувачів Україні для захисту від РФ
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрілися на кордоні України з Польщею, щоб обговорити зусилля, які вживає Захід для підтримки України та ізоляції Росії, що напала на сусідню країну.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Зазначається, що Блінкен та Кулеба провели переговори на прикордонному переході, через який з України до Польщі прямують біженці, переважно жінки та діти.

"Весь світ підтримує Україну, і я перебуваю тут, в Україні, з моїм другом, моїм колегою", – сказав Блінкен.

Кулеба додав: "Я сподіваюся, що український народ зможе побачити у цьому явний вияв того, що у нас є друзі, які буквально нас підтримують". Голова МЗС розповів, що під час зустрічі співрозмовники обговорили постачання зброї Україні, а також кампанію з міжнародної ізоляції Росії та заподіяння шкоди її економіці за допомогою санкцій.

"Врешті-решт Україна виграє війну з Росією, але її міжнародним прихильникам необхідно надавати Києву більше допомоги, щоб швидше покласти край конфлікту", - наголосив український міністр.

Кулеба зазначив, що Україна особливо потребує винищувачів та систем ППО. Він також додав, що зенітні комплекси "Стінгер", надані західними країнами, значно допомагають силам оборони. Так, у суботу українські сили ППО збили три російські військові літаки.

"Якщо вони [західні союзники] продовжать постачати нас необхідною зброєю, ціна [конфлікту] буде нижчою. Це врятує багато життів", - сказав голова МЗС.

Кулеба також повідомив Блінкену, що не бачить прогресу в переговорах із РФ щодо припинення вогню на кордоні України з Білоруссю, але зазначив, що третій раунд заплановано на понеділок.

Перед зустріччю з Кулебою Блінкен відвідав центр прийому біженців. До кінця вихідних їхня кількість може зрости до 1,5 мільйона з нинішніх 1,3 млн.

Блінкен прибув до Польщі з Брюсселя, де він у п'ятницю зустрівся з міністрами закордонних справ НАТО, групи G7 та Європейського Союзу, щоб обговорити зусилля Заходу щодо стримування Росії за допомогою програми жорстких санкцій.

Пізніше на брифінгу Кулеба розповів, що провів зустріч також із головою МЗС Польщі Збігневом Рау, передає "Укрінформ".

Кулеба зазначив, що обговорив із ними питання надання Україні бойових літаків для захисту повітряного простору.

"Але серед наших партнерів є чітке розуміння, що нам потрібні бойові літаки, щоб зупинити варварське знищення наших міст і людей з неба", - зазначив очільник МЗС.

Нагадаємо, країни НАТО надають Україні військову допомогу, більша частина якої проходить через Польщу. Проте Альянс відхилив вимоги України запровадити безпольотну зону, заявивши, що це може спровокувати Росію набагато ширший та ще більш небезпечний конфлікт.

Росія описує свої дії як "спеціальну військову операцію", метою якої є "демілітарізація" України.

Раніше держсекретар США пообіцяв Кулебі більше зброї та нові санкції проти Росії.

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