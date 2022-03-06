МЗС опублікувало інфографіку із назвами компаній, які оголосили про вихід з ринку РФ

У списку – Apple, Airbus та Nikon.

Міністерство закордонних справ опублікувало інфографіку з добіркою компаній, які вирішили вийти з російського ринку через напад на Україну.

У списку є машинобудівна галузь, фінансовий сектор і логістика, енергетика та авіа, товари і розваги, технологічна галузь.

"Вже більше сотні відомих компаній прийняли рішення про вихід з ринку РФ. З кожним днем їх ставатиме все більше", – зазначили в міністерстві.

Фото: МЗС

Нагадаємо, зокрема німецький бренд Puma оголосив про зупинку постачань у Росію, закриття магазинів і припинення співпраці з російською баскетбольною асоціацією.