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МЗС опублікувало інфографіку із назвами компаній, які оголосили про вихід з ринку РФ

У списку – Apple, Airbus та Nikon. 

Міністерство закордонних справ опублікувало інфографіку з добіркою компаній, які вирішили вийти з російського ринку через напад на Україну.

У списку є машинобудівна галузь, фінансовий сектор і логістика, енергетика та авіа, товари і розваги, технологічна галузь. 

"Вже більше сотні відомих компаній прийняли рішення про вихід з ринку РФ. З кожним днем їх ставатиме все більше", – зазначили в міністерстві. 

Фото: МЗС

Нагадаємо, зокрема німецький бренд Puma оголосив про зупинку постачань у Росію, закриття магазинів і припинення співпраці з російською баскетбольною асоціацією. 

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