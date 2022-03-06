В Італії арештували дві вілли російського пропагандиста Соловйова вартістю 8 млн євро

В Італії арештували дві вілли російського пропагандиста Володимира Соловйова. Їхню вартість оцінюють у 8 млн євро.

Крім того, в містечку Арцакена на Сардинії заарештовано віллу, котра належить російському олігарху Алішеру Усманову. Її вартість – близько18 млн євро

Спецоперації було проведено військовими спеціального підрозділу Фінансової гвардії в межах заморожування активів громадян Росії, причетних до військової агресії проти України, повідомляє La Republicca.

Нагадаємо, Усманов – мільярдер, засновник USM Holdings, один із найбагатших бізнесменів Росії та близький союзник Путіна. Соловйов – телеведучий та пропагандист, який також входить до близького оточення президента РФ.

Раніше яхту російського олігарха Усманова арештували в Німеччині. З жовтня 2021 року судно перебуває на ремонті на гамбурзькому суднобудівному заводі Blohm+Voss. 156-метрову яхту Усманова "Ділбар" оцінюють у 600 мільйонів доларів.