Міноборони та IT-спільнота створили сайт для заявок на вступ до Інтернаціонального легіону

Міністерство оборони у співпраці з українськими IT-волонтерами створили сайт для подачі заявок на вступ до International Legion for the Territorial Defence of Ukraine.

Це було зроблено з метою популяризації, реального пришвидшення процесу відбору легіонерів і зменшення навантаження на консульства по всьому світі, повідомили на сторінці Міністерства оборони у Facebook.

"Крім того, ми повідомляємо, що волонтерськими зусиллями було організовано логістику з кордону Польщі до України та необхідний супровід. Сайт доступний за посиланням https://ukrforeignlegion.com/", – зазначили в Міноборони.

Також МЗС створило портал з найактуальнішою інформацією про умови та деталі вступу до International Legion for the Territorial Defence of Ukraine. Це єдиний державний сайт, що постачає офіційну інформацію про порядок вступу до лав Інтернаціонального легіону. Він доступний за посиланням https://fightforua.org.

Нагадаємо, для запису в Інтернаціональний легіон і по всі деталі потрібно звертатися до аташе з питань оборони посольства України у своїй державі. Контактну інформацію можна знайти на сайті посольства.