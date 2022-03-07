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96 тисяч абонентів у передмісті Києва залишаться без газу через обстріли

Оператор ГТС України відключив газорозподільні станції (ГРС) «Ірпінь», «Ворзель», «Блиставиця», «Стоянка», «5 (Гостомель, заводи)», «Чайки»

96 тисяч абонентів у передмісті Києва залишаться без газу через обстріли
Фото: Макс Требухов

96 тисяч абонентів у Київській області втратять газопостачання через обстріли розподільних мереж російськими військовими. Про це повідомляє оператор ГТС.

«На вимогу оператора газорозподільчих мереж АТ «Київоблгаз» Оператор ГТС України відключив газорозподільні станції (ГРС) «Ірпінь», «Ворзель», «Блиставиця», «Стоянка», «5 (Гостомель, заводи)», «Чайки». Це означає, що 96 тисяч абонентів у передмістях Києва залишаються без газопостачання. Тиску в системі вистачить до ранку 7 березня. Причина – численні пошкодження розподільних мереж облгазу внаслідок обстрілів окупантів», – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі Оператора ГТС додали, що через активні бойові дії їхні співробітники не можуть ліквідувати пошкодження.

«Знищення важливої інфраструктури – ще один злочин проти народу України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 березня через цілеспрямований обстріл російськими військами з мінометів 122 калібру мосту в Ірпені Київської області, через який проводилася евакуація мирного населення з міста, загинуло вісім людей.

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