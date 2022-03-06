Росія анонсувала обстріли українських підприємств оборонного комплексу, - Зеленський

"Там працюють тисячі людей. Сотні тисяч живуть поряд. Це вбивство. Свідоме вбивство".

Росія анонсувала на завтра обстріли українських підприємств оборонного комплексу. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час вечірнього звернення.

"Російським військовим ще ніби замало того, що вони вже наробили. Замало зруйнованих доль. Скалічених життів. Вони хочуть убити ще більше.

На завтра Росія офіційно анонсувала обстріл нашої території. Наших підприємств. Оборонного комплексу. Більшість – побудовані десятиліття тому. Ще радянською владою. Побудовані у містах. А зараз вони посеред звичайного міського середовища. Там працюють тисячі людей. Сотні тисяч живуть поряд. Це вбивство. Свідоме вбивство".

Зеленський наголосив, що не почув жодної реакції на цей анонс від західних політиків.

"Вдумайтесь у відчуття безкарності окупантів: вони анонсують звірства, які заплановані. Чому? Тому що немає реакції. Тому що мовчання. Жодного слова, ніби західні лідери розчинились на цей вечір. На цей день. Сподіваюсь, що хоча би завтра ви це помітите. Відреагуєте. Щось скажете. Ми точно знаємо, хто підготував цю атаку. Точно знаємо, як підуть накази за вертикаллю командування. Ми знаємо все.

І не пробачимо нічого.

Вас чекає Трибунал. І суд Божий, якщо спробуєте сховатись".

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський підписав указ щодо створення делегації України для участі в усних слуханнях Міжнародного суду ООН стосовно звинувачень у геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.