Біля Фастова на блокпосту через обстріл загинуло пʼятеро осіб

На Київщині поблизу міста Фастів російські окупанти обстріляли блокпост. Про це повідомляє МВС України.

Унаслідок обстрілу загинуло пʼятеро людей. Ще одна особа поранена.

"Окупанти з військової техніки здійснили обстріл мешканців села Ясногородка Бишівської територіальної громади. Ймовірно, розстріл вели з кулемета", - йдеться в повідомленні.

Наразі поліція зʼясовує точні обставини обстрілу.

Нагадаємо, що сьогодні російські війська цілеспрямовано обстріляли з мінометів 122 калібру міст в Ірпені Київської області, через який мирні люди намагаються евакуюватися з міста. У результаті обстрілу загинули вісім мирних жителів.