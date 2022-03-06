Унаслідок ворожого обстрілу аеропорту під Вінницею загинула одна людина

Унаслідок обстрілу росіянами аеропорту в селі Гавришівка Вінницької області загинула одна людина.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

"6 березня близько 13:35 поблизу с. Гавришівка Вінницького району, внаслідок ракетного обстрілу виникла пожежа складу з паливно-мастильними матеріалами на площі близько 1 тис. м кв. та частково зруйнована адмінбудівля. Станом на 14:35 з-під завалів деблоковано 4 особи, з них 1 особа загинула. Роботи тривають. Від ДСНС залучено 111 осіб та 21 од. техніки", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Росія випустила по Вінниці 8 ракет. Президент укотре закликав захід закрити над Україною небо.