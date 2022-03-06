Свої підписи в документі поставили представники духовенства ПЦУ, УГКЦ, єврейської громади та інші.

Лідери релігійних громад Буковини підготували звернення до світових лідерів з проханням закрити небо над Україною

Про це повідомила Чернівецька обласна державна адміністрація.

Зокрема, свої підписи в документі поставили представники духовенства Православної церкви України, Української греко-католицької церкви, єврейської громади та інші.

Таке саме звернення вчора, 5 березня, вже підписали більш ніж сотня волонтерів Гуманітарного штабу Буковини (Допомога Буковини), територіальні громади області, а також Чернівецька міська рада та Чернівецька обласна рада.

У документі йдеться про те, що тисячі загиблих і поранених дітей, жінок, літніх людей, зруйновані лікарні, школи, дитячі садки – це ціна зволікання із закриттям неба. Люди запевняють НАТО, що діяти треба негайно.

Нагадаємо, місцеві ради по всій країні звертаються до НАТО з проханням закрити небо над Україною.

Україна просить своїх партнерів закрити небо над собою від російських ракет та авіації з першого дня повномасштабної війни. Закриття неба означає, що небо патрулює військова авіація, повітряний простір охороняють системи ППО. Коли небо закрите, то всі військові літаки, які залітають у закриту зону, збивають.

Президент Володимир Зеленський вважає, що закриття неба над Українською державою не є втягуванням країн НАТО у війну. Він також назвав рішення саміту НАТО не закривати небо над Україною "самогіпнозом" і хибним наративом Альянсу.