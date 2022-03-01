Зеленський: "Якщо Україну не готові взяти в НАТО, треба напрацювати спільні гарантії безпеки"

Президент Володимир Зеленський вважає, що якщо країни НАТО не готові взяти Україну до Альянсу, то необхідно спільно напрацювати певні гарантії безпеки на тлі військового нападу Росії на Україну.

Про це він розповів в інтерв'ю Reuters та CNN.

"Сьогодні було просто бомбардування Харкова. Просто дві крилаті ракети - на площу Свободи, на державну адміністрацію, в центр Харкова. Про які війська, про що йдеться?... Зараз з'явилася офіційна заява Генштабу РФ про ракетний удар по будівлі Служби безпеки України", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що СБУ знаходиться в Києві на вулиці Володимирській, за 200 метрів знаходиться Софія Київська.

"Це святиня для всіх людей, а не лише віруючих. Вони (росіяни. - Ред.) просто б'ють ракетними ударами в старе місто, в старий Київ. В серце Київської Русі... Як ці цінності захищати?.. Ми просили, введіть раніше (санкції. - Ред.) - не буде ніякого вторгнення. Адже ви бачите, що відбувається", - сказав Зеленський.

Президент України наголосив, що готовий говорити про гарантії безпеки для України.

"Якщо партнери не готові прийняти Україну в НАТО... через те, що Росія не хоче, щоб Україна була в НАТО, то є гарантії безпеки, напрацьовані спільно. Що це значить? Це значить, що ми маємо нашу територіальну цілісність, наші кордони захищені, у нас особливі стосунки з усіма сусідами, ми в повній безпеці. І гаранти, які нам гарантують безпеку, роблять це юридично правильно", - пояснив Зеленський.

Він також наголосив, що згоден на перемовини, однак Росія має припинити бомбардування українських міст, перш ніж можна буде розпочати змістовні переговори щодо припинення вогню.

"Необхідно хоча б припинити бомбардувати людей, просто припинити бомбардувати, а потім сідати за стіл переговорів", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів про перемовини в Гомелі, що відбулися з ініціативи російської сторони і здійснювалися на тлі бомбардувань та обстрілів території України. Перемовини завершилися тим, що під час них було "визначено низку пріоритетних тем, де намітилися певні рішення". Також було домовлено провести наступний раунд перемовин.