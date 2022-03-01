"Сміливість" російських військ проявляється лише в залякуванні та мародерстві, - Генштаб ЗСУ

Шостий день триває російсько-українська війна. Українська нація чинить потужний спротив, і ворогу не вдалося стрімко досягти поставлених цілей.

Про це заявили в пресслужбі Генерального штабу Збройних сил України.

"Російські окупанти продемонстрували усьому світу свою підступність: нанесення ракетних ударів, ведення вогню реактивними системами залпового вогню та авіаудари свідчать, що вони неспроможні воювати з готовим до тотального супротиву Українським Народом. "Сміливість" окупантів проявляється тільки в залякуванні мирного населення та мародерстві", - наголосили в штабі.

У той самий час українські захисники на Сіверщині продовжують вести оборонні бої на зайнятих рубежах, завдання – не допустити просування противника в напрямках населених пунктів Кіпті та Ніжин.

Частина сил продовжує оборону Чернігова, здійснює вогневе ураження противника всіма наявними засобами та не допускає вклинення противника в межі міста.

На Слобожанщині підрозділи ЗСУ продовжують ведення оборонних боїв на зайнятих рубежах, завдають противнику втрат у живій силі та техніці, захоплюють полонених.

На Приморському напрямку наші захисники продовжують ведення оборонної операції у визначеній смузі відповідальності.

Угруповання оборони міста Київ продовжує вести бої та утримувати визначені райони оборони, частиною сил готується до виконання раптових завдань.

Нагадаємо, в результаті ракетного удару, якого Київ зазнав близько години тому, загинули 5 людей, іще 5 зазнали поранень. Як заявив голова ОП Андрій Єрмак, Росія також здійснила ракетну атаку на територію, на якій розташований меморіальний комплекс "Бабин Яр".