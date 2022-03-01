Для учнів 1-4 класів починає працювати онлайн-школа. Про це повідомляє у своєму телеграм-каналі Міністерство освіти і науки.
"В школі-онлайн щодня публікуватимуть завдання для учнів 1-4 класів, щоб вимушені «канікули» не заважили розвитку та здобуттю освіти", - йдеться у повідомленні.
Щоб почати навчання, потрібно долучитися до спільноти за посиланням: https://vb.me/school_info
Розклад занять на тиждень:
Також з наступного тижня запустять онлайн-уроки для учнів 5-6 класів.
Нагадаємо, що раніше міністр освіти Сергій Шкарлет повідомляв, що воєнний стан в Україні не дає права відправляти працівників освіти у примусову відпустку.