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Для учнів 1-4 класів починає працювати онлайн-школа

Наступного тижня запрацюють також уроки для 5-6 класів.

Для учнів 1-4 класів починає працювати онлайн-школа
Фото: kyivcity.gov.ua

Для учнів 1-4 класів починає працювати онлайн-школа. Про це повідомляє у своєму телеграм-каналі Міністерство освіти і науки. 

"В школі-онлайн щодня публікуватимуть завдання для учнів 1-4 класів, щоб вимушені «канікули» не заважили розвитку та здобуттю освіти",  - йдеться у повідомленні. 

Щоб почати навчання, потрібно долучитися до спільноти за посиланням: https://vb.me/school_info

Розклад занять на тиждень:

Також з наступного тижня запустять онлайн-уроки для учнів 5-6 класів.

Нагадаємо, що раніше міністр освіти Сергій Шкарлет повідомляв, що воєнний стан в Україні не дає права відправляти працівників освіти у примусову відпустку. 

Настя ІванцівНастя Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
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