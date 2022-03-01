"Ліквідації Зеленського" "кадировцями" запобігли представники ФСБ, які не підтримують війну, – Данілов

У результаті частину "кадировців" ліквідовано, інша частина – "під прицілом".

Росія відправила в Україну чеченських військовослужбовців для ліквідації президента Володимира Зеленського. Втім, представники російської Федеральної служби безпеки, які не підтримують вторгнення Росії в Україну, повідомили про це українським спецслужбам. У результаті частину "кадировців" ліквідовано, інша частина – "під прицілом".

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив в ефірі марафону українських телеканалів.

"Спецоперація, яка мала відбутися безпосередньо "кадировцями" з ліквідації нашого президента, нам на сьогодні цілком відома. І я можу сказати, що ми отримали інформацію від представників ФСБ, які на сьогодні не мають бажання брати участі в цій кривавій війні. І завдяки цьому була знищена та "кадировська" елітна група, яка сюди вирушила саме для ліквідації нашого президента", – цитує секретаря РНБО "Радіо Свобода".

Данілов уточнив, що "кадировці" були розподілені на дві групи.

"Ми їх відслідковували. Одну групу було накрито в Гостомелі. Інша група зараз, скажем так, перебуває під прицілом", – зазначив він.

28 лютого у своєму телеграм-каналі Глава Чечні Рамзан Кадиров визнав загибель в Україні двох військовослужбовців із Чечні, але не повідомив їхні імена. "Серед уродженців Чеченської республіки вже є, на жаль, втрати. Двоє померли, ще шестеро отримали поранення різного ступеня", – повідомив він.

Втім, ані Кадиров, ані Кремль не коментували заяв української влади про "кадировців", які "приїхали до України для ліквідації президента Зеленського".