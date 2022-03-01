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У ДМС розповіли, які документи повинні мати з собою зараз українці та іноземці

Міграційники призупинили роботу інформаційно-комунікаційних систем відомства та надання адміністративних послуг.

У ДМС розповіли, які документи повинні мати з собою зараз українці та іноземці
Фото: dpsu.gov.ua

В умовах воєнного стану Державна міграційна служба тимчасово призупинила роботу інформаційно-комунікаційних систем відомства та надання адміністративних послуг.

Про це повідомила пресслужба ДМС.

Призупинено:

  • видачу паспорта громадянина України та доставки виготовлених документів безпосередньо до територіальних органів
  • вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України по досягненню 25- і 45-річного віку.

Всі, хто перебуває на території України повинні мати з собою такі документи, що підтверджують особу:

  • паспорт громадянина України у формі картки або книжечки,
  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Для іноземців та осіб без громадянства це:

  • посвідка на постійне проживання,
  • посвідка на тимчасове проживання,
  • посвідчення біженця,
  • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.

На період дії воєнного стану обмежено можливість обміну документів, що посвідчують особу і підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи.

“Особи можуть пред’являти документ, строк дії якого закінчився, або до якого своєчасно не вклеєна фотокартка як документа, що посвідчує особу”, – додали у міграційній службі.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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