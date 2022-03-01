У ДМС розповіли, які документи повинні мати з собою зараз українці та іноземці

В умовах воєнного стану Державна міграційна служба тимчасово призупинила роботу інформаційно-комунікаційних систем відомства та надання адміністративних послуг.
Про це повідомила пресслужба ДМС.
Призупинено:
- видачу паспорта громадянина України та доставки виготовлених документів безпосередньо до територіальних органів
- вклеювання фотокартки до паспорта громадянина України по досягненню 25- і 45-річного віку.
Всі, хто перебуває на території України повинні мати з собою такі документи, що підтверджують особу:
- паспорт громадянина України у формі картки або книжечки,
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
Для іноземців та осіб без громадянства це:
- посвідка на постійне проживання,
- посвідка на тимчасове проживання,
- посвідчення біженця,
- посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.
На період дії воєнного стану обмежено можливість обміну документів, що посвідчують особу і підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи.
“Особи можуть пред’являти документ, строк дії якого закінчився, або до якого своєчасно не вклеєна фотокартка як документа, що посвідчує особу”, – додали у міграційній службі.