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БЕБ відстежуватиме необґрунтоване підвищення цін на житло для переселенців, послуги і товари

Такі дії окремих бізнесменів на час воєнного стану варто прирівнювати до мародерства, зазначили в Бюро економічної безпеки.

БЕБ відстежуватиме необґрунтоване підвищення цін на житло для переселенців, послуги і товари
Фото: Макс Требухов

Бюро економічної безпеки України буде відстежувати випадки необґрунтованого підвищення цін на житло для переселенців, послуги та товари.

Про це йдеться на урядовому сайті.

"Такі дії окремих бізнесменів на час воєнного стану варто прирівнювати до мародерства. А після перемоги українського народу слід розглядати як економічний злочин", - йдеться в повідомленні пресслужби БЕБ.

У Бюро закликали українців повідомляти про факти необґрунтованого підвищення цін на електронну скриньку zvernennya@esbu.gov.ua

Також БЕБ надаватиме цю інформацію підрозділам територіальної оборони, щоб у мирний час опрацювати ці порушення. 

Нагадаємо, міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко повідомив, що українські виробники харчових продуктів спільно з українським бізнесом забезпечать 1 мільйон людей з вразливих категорій продуктовими наборами.

Асоціація міст України зібрала контакти і телефони в громадах, за якими можуть звертатися по допомогу переселенці.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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