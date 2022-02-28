Українські виробники забезпечать продуктові набори для мільйона громадян, - Лещенко

Мінагрополітики та Мінсоцполітики розробили план забезпечення продуктами харчування всіх, хто в умовах війни потребує допомоги.

Українські виробники харчових продуктів спільно з українським бізнесом забезпечать 1 мільйон людей з вразливих категорій продуктовими наборами.

Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко.

Для цього його відомство спільно з Міністерство соціальної політики розробили план забезпечення продуктами харчування усіх, хто в умовах війни потребує допомоги.

"До цієї справи уже долучились десятки виробників. Перші вантажівки з продовольством вже вирушили до столиці та населених пунктів, які в зоні бойових дій. Продукти отримають люди з інвалідністю, одиноко проживаючі люди старшого віку, багатодітні сім’ї, інші особи з маломобільних категорій та закладів соціальної сфери. Обласні соціальні служби забезпечать збір потреб та доставку продуктів адресатам", - повідомив міністр.

Мінагрополітики закликали всіх виробників продуктів долучатись до ініціативи.

Для цього створили координаційний штаб. Охочих закликають телефонувати за номерами:

+ 380504375070;

+ 380676785913;

+ 380952683229;

+ 380676785916.

За словами Романа Лещенка, в орієнтовний перелік продуктів внесли різні крупи, пластівці, готові сухі сніданки, макаронні вироби, м’ясну, м’ясо-рослинну і рослинну консервацію, цукор, згущене молоко, олію та різне фасоване печиво.

Мінагрополітики розробило форму для виробників і підприємств, які хочуть долучитися до ініціативи.

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