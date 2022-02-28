Верховна Рада готує законопроєкт про конфіскацію активів Росії на території України, - Разумков

Це та декілька інших важливих рішень підготували під час засідання погоджувальної ради.

У парламенті готують законопроєкт про конфіскацію активів Російської Федерації на території України.

Про це повідомив народний депутат, ексспікер ВРУ Дмитро Разумков.

Відповідне рішення підготували на засіданні погоджувальної ради.

"Також ми на засіданні вирішили звернутися до Генеральної Асамблеї ООН з вимогою виключити Російську Федерацію з Ради Безпеки ООН", - додав Разумков.

Він повідомив, що український парламент готує "звернення від ВР до Євросоюзу щодо негайного прийняття України в ЄС за спеціальною процедурою".

Нагадаємо, вранці президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна звертається до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання за новою спеціальною процедурою. Особливості цієї процедури поки що не називаються.

Прийняти Україну в ЄС за новою спецпроцедурою запропонував премʼєр-міністр Словаччини Едуард Геґер.