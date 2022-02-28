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Оборонцям Харкова потрібна допомога: ліки, бронежилети, зброя

Ворог посилює наступ на місто. 

Оборонцям Харкова потрібна допомога: ліки, бронежилети, зброя
Обстріл Харкова
Фото: скрин відео

Для захисників Харкова, добровольців зараз потрібні рації, стандартні набори медикаментів, шоломи, бронежилети та зброя. Близько тисячі добровольців готові приєднатися до тероборони, правоохоронців та військових для захисту міста, але їм необхідне екіпірування. 

Звертатися необхідно в Харківську ОДА. 

Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів житлових районів міста була госпіталізована 31 людина, одна жінка померла. Точна кількість поранених і загиблих невідома, бо Росія тільки нещодавно припинила обстріл, повідомили в пресслужбі ДСНС. За словам глави Харківської ОДА, кількість жертв – щонайменше 11

"Усього за останню добу до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова та Міської клінічної багатопрофільної лікарні №25 доправлено 44 поранених. З усіх доправлених померли 7 людей", – йдеться в повідомленні ДСНС. 

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомляв, що удару "градами" по Харкову було завдано в районі вулиці Дерев'янка. Також Геращенко оприлюднив фото наслідків удару "ураганами" або "смерчами" в Харкові на вул. Клочківській, 197.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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