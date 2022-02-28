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Мер Купʼянська отримав підозру в державній зраді за здачу міста ворогу

Генпрокурорка наголосила, що кожен, хто здасть хоч клаптик української землі ворогу, буде покараний. 

Мер Купʼянська отримав підозру в державній зраді за здачу міста ворогу
Геннадій Мацегора, мер Купʼянська
Фото: objective

Мер Купʼянська Харківської області Геннадій Мацегора отримав підозру в державній зраді. Учора він вступив у перемовини з російськими військами і здав їм населений пункт.

Харківська обласна прокуратура оперативно і за законом відреагувала на дії мера Куп'янська, повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у Facebook.

"Йому повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України представником влади та у державній зраді. 27 лютого куп’янський міський голова запропонував командуванню збройних сил РФ надати підтримку та матеріальне забезпечення окупантам свого міста. Мер забезпечив загарбників транспортом, житлом, пальним і їжею. Через його дії територія українського Куп’янська вийшла з адміністративного підпорядкування органів державної влади України", – написала вона.

Венедіктова попередила, що на кожного, хто здає окупантам хоч клаптик нашої землі, чекає справедливе покарання.

Нагадаємо, підозру в державній зраді сьогодні під час спеціальної військової операції також отримали мер, заступник, керівник відділку поліції та дільничий інспектор міста Південного, що на Харківщині.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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