Мер Купʼянська отримав підозру в державній зраді за здачу міста ворогу

Генпрокурорка наголосила, що кожен, хто здасть хоч клаптик української землі ворогу, буде покараний.

Мер Купʼянська Харківської області Геннадій Мацегора отримав підозру в державній зраді. Учора він вступив у перемовини з російськими військами і здав їм населений пункт.

Харківська обласна прокуратура оперативно і за законом відреагувала на дії мера Куп'янська, повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у Facebook.

"Йому повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України представником влади та у державній зраді. 27 лютого куп’янський міський голова запропонував командуванню збройних сил РФ надати підтримку та матеріальне забезпечення окупантам свого міста. Мер забезпечив загарбників транспортом, житлом, пальним і їжею. Через його дії територія українського Куп’янська вийшла з адміністративного підпорядкування органів державної влади України", – написала вона.

Венедіктова попередила, що на кожного, хто здає окупантам хоч клаптик нашої землі, чекає справедливе покарання.

Нагадаємо, підозру в державній зраді сьогодні під час спеціальної військової операції також отримали мер, заступник, керівник відділку поліції та дільничий інспектор міста Південного, що на Харківщині.