Херсон від учора перебуває в оточенні. Про те, що зараз відбувається в місті, LB.ua розповіли місцеві мешканці.

"Весь Херсон об'єднався, вся херсонська громада – як одна сім'я, без перебільшення, - говорить місцевий мешканець Микола. - Маємо обмежену кількість деяких продуктів, наприклад, хліба і молока. Але запасів для виживання вистачить дуже надовго. Ми вистоїмо точно".

Він розповів, що всю ніч херсонці, які вміють зварювати метал, у промисловому масштабі виробляли протитанкові їжаки: "Коктейлі Молотова робимо також у промисловому масштабі. Усе місто залучено до оборони. Усі добре скоординовані і розуміють, що робити. Місто стоїть на смерть. Росія не зможе увійти, вони бояться навіть пробувати сюди заходити. Оточили нас і стоять на околицях".

"Нам дуже важливо сказати одне, щоб усі знали: місто не здасться, тут нічого в росіян не вийде".

Нагадаємо, вчора четверо військових Російської Федерації, за попередніми даними - 33 полку з Волгоградської області, віком від 18 до 29 років, здалися місцевим мешканцям після бою та розгромлення їхньої колони на кордоні з Херсонщиною.