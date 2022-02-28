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Мешканці оточеного Херсона переказують, що місто буде стояти на смерть

Запасів вистачить дуже надовго.

Херсон від учора перебуває в оточенні. Про те, що зараз відбувається в місті, LB.ua розповіли місцеві мешканці.

"Весь Херсон об'єднався, вся херсонська громада – як одна сім'я, без перебільшення, - говорить місцевий мешканець Микола. - Маємо обмежену кількість деяких продуктів, наприклад, хліба і молока. Але запасів для виживання вистачить дуже надовго. Ми вистоїмо точно".

Він розповів, що всю ніч херсонці, які вміють зварювати метал, у промисловому масштабі виробляли протитанкові їжаки: "Коктейлі Молотова робимо також у промисловому масштабі. Усе місто залучено до оборони. Усі добре скоординовані і розуміють, що робити. Місто стоїть на смерть. Росія не зможе увійти, вони бояться навіть пробувати сюди заходити. Оточили нас і стоять на околицях".

"Нам дуже важливо сказати одне, щоб усі знали: місто не здасться, тут нічого в росіян не вийде".

Нагадаємо, вчора четверо військових Російської Федерації, за попередніми даними - 33 полку з Волгоградської області, віком від 18 до 29 років, здалися місцевим мешканцям після бою та розгромлення їхньої колони на кордоні з Херсонщиною.

Вікторія ҐуерраВікторія Ґуерра, журналістка, заступниця головного редактора
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