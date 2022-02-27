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Четверо російських окупантів здались місцевим жителям після розгрому їхньої колони біля Херсонщини

За попередніми даними, це бійці 33 полку з Волгоградської області.

Четверо російських окупантів здались місцевим жителям після розгрому їхньої колони біля Херсонщини
Фото: скріншот відео

Четверо військових Російської Федерації, за попередніми даними - 33 полку з Волгоградської області, віком від 18 до 29 років, здалися місцевим мешканцям після бою та розгромлення їхньої колони на кордоні з Херсонщиною.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Після затримання військових передали поліцейським. Вони розповіли, що "думали, що приїхали на навчання, а коли побачили, що відбувається, вирішили здатись".

У диверсантів вилучили документи, зараз вказаних осіб ретельно перевіряють, з’ясовуються усі обставини.

"Загалом ситуація щодо правопорядку в області під контролем правоохоронців", - запевнили в поліції.

Нагадаємо, 26 лютого українська армія відстояла місто Миколаїв та область.

Уранці 25 лютого голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім заявив, що Миколаїв не здали завдяки українським військовим, і повідомив про плани розгорнути оборону ще щільніше. Голова ОДА закликав бізнес допомогти закрити потреби в забезпеченні ліками, харчуванням, транспортом тощо.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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