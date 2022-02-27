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Майже 100 тисяч українців уже мобілізовано, - Залужний

Про це на своїй фб-сторінці повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Майже 100 тисяч українців уже мобілізовано, - Залужний
Міністр оборони Олексій Резніков та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в районі проведення ООС
Фото: mil.gov.ua

"Нам протистоїть одна з найбільших армій світу. Але ми сильніші! І щодня наші лави міцніють. За дві доби мобілізовано майже 100 тисяч громадян, з них половина - резервісти Сил ТрО (територіальної оборони. - Ред.) ЗСУ", - зазначив він.

Про те, яким є нинішній призов резервістів, які його особливості і кого він стосується, ми писали докладно тут

Нагадаємо також, напередодні головнокомандувач закликав всіх українців чинити спротив ворогу. "План дій простий: бачиш, можеш - знищуй! Не можеш - передай нам місцезнаходження ворога", - написав він.

Соня КошкінаСоня Кошкіна, Шеф-редактор LB.ua
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