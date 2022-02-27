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Володимир Кличко звернувся до росіян та білорусів і закликав їх залишатись вдома і не виходити на роботу

Це найпростіше, що вони можуть зробити для підтримки українського народу, вважає боксер.

Володимир Кличко звернувся до росіян та білорусів і закликав їх залишатись вдома і не виходити на роботу

Брат Віталія Кличка Володимир звернувся до росіян і білорусів, які проти війни з Україною, виявити свою позицію — залишитися вдома, буквально. Відео оприлюднив мер столиці Віталій Кличко.

«Обращаюсь к неравнодушным россиянам и белорусам! Каждый день вы ходите на работу и помогаете своей армии подносить патроны, так сказать. И стрелять в нас ракетами. И убивать нас, ваших, как вы нас называете, "братьев и сестёр". Хороший вы братский народ, спасибо вам! :( Останьтесь дома! Проведите время с вашей семьей, друзьями, детьми, внуками. Чего мы, украинцы, сделать не можем, потому что вы нас убиваете, бомбардируете, вы нам не даёте жизни! Останьтесь дома! Останьтесь дома — не ходите на работу. Просто останьтесь дома. В нашу поддержку и против войны», - сказав Володимир Кличко.

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