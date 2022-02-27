Росія захопила два цивільні кораблі в Чорному морі

Судна не виходять на зв'язок, на борту близько 50 людей.

Група російських кораблів захопила ще два цивільні українські кораблі в Чорному морі. Про це повідомляють у Facebook Державної прикордонної служби.

Зокрема, в територіальному морі Румунії, за 22 милі від острова Зміїний танкер "Афіни" отримав команду підійти до військового корабля Росії для проведення огляду. Крім того, морські прикордонники зафіксували різку зміну курсу суховантажем "Принцеса Ніколь", який також з румунських вод прямував до острова Зміїний.

"Майже відразу, як тільки обидва цивільних судна підійшли до військових кораблів РФ, вони припинили виходити на зв'язок. Уже сьогодні вранці системи автоматичної ідентифікації суден показали їхнє перебування за 18 миль від окупованого Криму.

На обох суднах перебувають майже 50 мирних членів екіпажів.

Нагадаємо, вчора Державна прикордонна служба України повідомила, що флот агресора обмежив судноплавство в Чорному та Азовському морях. А під час виконання гуманітарної місії в районі острова Зміїний російські військові кораблі захопили й утримують цивільне рятувальне судно "Сапфір".