У селах поблизу Нової Каховки місцеві мешканці третю добу без світла і води

У селах поблизу Нової Каховки на Херсонщині люди вже третю добу перебувають без світла та доступу до питної води. Про це LB.ua розповіли місцеві мешканці на умовах анонімності.

«Стрілянина по мирним мешканцям відбувається щодня, у нас поряд з будинком щось вибухнуло, вилетіли вікна, зламані двері. У дворі вдалося знайти осколки. Удар був таким сильним, що в підвалі, де ми сиділи, посипалася стеля. На вулиці люди виходити не можуть. У багатьох вже немає телефонного звʼязку. Заряду для телефонів мало, нам вдалося зарядитися у сусідів, що мають генератор», — розповідає місцева мешканка.

Фото: надано автором

Фото: надано автором

Фото: надано автором

Фото: надано автором

Фото: надано автором

Фото: надано автором

Ще одна місцева мешканка повідомляє, що зі сторони найближчих сіл Козацького та Веселого постійно чути постріли і вибухи. Місцеві мешканці повідомляють, що російські танки переміщуються в житлових районах спеціально, аби українські бійці не могли дати відсіч без шкоди для цивільного населення.

Суспільне повідомляє, що міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко веде перемовини з командуванням російських окупантів про відкриття зеленого коридору для мешканців сіл Веселе та Козацьке.

У селі Малій Каховці наразі немає російської техніки та військових, повідомляє інша місцева мешканка Ольга. Вона додає, що в сусідньому місті Каховка жовто-блакитні прапори на всіх офіційних установах. Місто живе відносно спокійним життям.

«Магазини працюють, хоча, звісно, не всі. Працюють аптеки, але антибіотики для дитини ми купити не могли, бо все розкуповують і, на жаль, поповнити запаси аптеки поки що не можуть. А от у Новій Каховці вже не так добре, бо весь час приходять меседжі, що місто наповнене російською технікою. Там були обстріляні мирні мешканці, кілька машин були обстріляні також. Людям страшно виходити на вулиці, але принаймні в них є електрика та вода. Найгірше поки що у Веселому та Козацькому».

Нагадаємо, що три дні тому Херсонська ОДА повідомила, що військова техніка стоїть у місті Нова Каховка. Захоплено Каховську ГЕС і переправу через Північно-Кримський канал.