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Каховську ГЕС захопили окупанти, на Трипільській ТЕС стався вибух (доповнено)

Усі АЕС працюють у штатному режимі. 

Каховську ГЕС захопили окупанти, на Трипільській ТЕС стався вибух (доповнено)

На територію Каховської ГЕС, що в Херсонській області, об 11:28 зайшли невідомі озброєні особи. На греблі стоять танки без розпізнавальних знаків.

Про це у зведенні станом на 14 годину повідомили в Міністерстві енергетики України. Інформація про невідомих озброєних осіб розміщена в розділі "Тероризм, диверсії та інші екстремістські прояви на об’єктах електроенергетичної галузі України". 

Раніше "Суспільне" з посиланням на міського голову Таврійська Миколу Різака писало, що Каховська ГЕС захоплена окупантами і що там вивісили триколор. 

Оновлення 17:05. Херсонська ОДА повідомила, що військова техніка стоїть у місті Нова Каховка. Захоплено Каховську ГЕС і переправу через Північно-Кримський канал. Стрілянина та активні бойові дії відсутні.

На Трипільській ТЕС, що в Київській області, стався вибух, але вона працює. 

"Всі атомні електростанції України – Запорізька, Рівненська, Хмельницька та Южно-Українська – працюють у штатному режимі, виконання виробничої програми і, відповідно, виробіток електроенергії – стабільні, згідно із затвердженим графіком, проводяться всі заплановані заходи. Порушень меж і умов безпечної експлуатації немає. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на АЕС та прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм", – зазначили в міністерстві. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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