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Штаб ООС повідомив про важкі бої за Щастя, Станицю Луганську та Старобільськ

Є полонені окупанти. 

Штаб ООС повідомив про важкі бої за Щастя, Станицю Луганську та Старобільськ
Фото: Операція Обʼєднаних сил

Станом на 15 годину важкі бої точаться за Щастя і Станицю Луганську. Збройні сили РФ неодноразово намагалися форсувати річку та вклинитися в нашу лінію оборони. 

Про це повідомили на сторінці Операції Обʼєднаних сил у Facebook

Наразі Щастя – під повним контролем українських військових. Ворог зазнав великих втрат і в живій силі, і в техніці. Російські окупанти потрапили в полон.

Крім цих напрямків, бій іде за Старобільськ Луганської області. Там знищено вже два російські танки і 1 БТР.

Ворог атакує і піхотою. 

"Триває бій, ситуація напружена. Окупанти намагаються взяти під контроль місто, але українські воїни дають гідну відсіч загарбникам. По ворогу працюють українські протитанкові підрозділи", – зазначили в повідомленні. 

Нагадаємо, також українські військові ведуть бій на напрямку Сум. Запеклі бої йдуть на Харківщині. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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