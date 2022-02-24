Штаб ООС повідомив про важкі бої за Щастя, Станицю Луганську та Старобільськ

Станом на 15 годину важкі бої точаться за Щастя і Станицю Луганську. Збройні сили РФ неодноразово намагалися форсувати річку та вклинитися в нашу лінію оборони.

Про це повідомили на сторінці Операції Обʼєднаних сил у Facebook.

Наразі Щастя – під повним контролем українських військових. Ворог зазнав великих втрат і в живій силі, і в техніці. Російські окупанти потрапили в полон.

Крім цих напрямків, бій іде за Старобільськ Луганської області. Там знищено вже два російські танки і 1 БТР.

Ворог атакує і піхотою.

"Триває бій, ситуація напружена. Окупанти намагаються взяти під контроль місто, але українські воїни дають гідну відсіч загарбникам. По ворогу працюють українські протитанкові підрозділи", – зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, також українські військові ведуть бій на напрямку Сум. Запеклі бої йдуть на Харківщині.