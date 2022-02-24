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"План ворога зламати нас не спрацював. Україна бʼється, бʼється успішно", – Резніков

"На сході лінію оборони ми втримали. Ворога відкинуто". 

"План ворога зламати нас не спрацював. Україна бʼється, бʼється успішно", – Резніков
Фото: надано пресслужбою МОУ

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонні розмови з колегами Великобританії, Литви, Туреччини та іншими партнерами. 

Про це він повідомив у Facebook.

"План ворога зламати нас не спрацював. Україна бʼється і бʼється успішно. ЗСУ нанесли окупантам відчутні втрати. Сьогодні десятки, якщо не сотні трун з ворогами поїдуть назад до Росії. На сході лінію оборони ми втримали. Ворога відкинуто", – заявив міністр. 

Він додав, що мобілізує міжнародну підтримку – буде більше зброї і захисту. 

"Усі, хто готовий тримати зброю, вступайте до лав Сил ТрО. Ми спростили усі процедури. Беріть тільки паспорт. ТІЛЬКИ ПАСПОРТ. Даємо зброю всім патріотам, які без вагань готові застосувати її проти ворога!" – додав міністр.

У першу чергу до тероборони мають звернутися Київ, Харків, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса, Суми, Житомир, Донеччина, Луганщина.

Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців. 

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу. Докладно – тут

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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