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На Васильківській вибухом пошкоджено білборд, місці вибуху – залишки безпілотника (оновлено)

Осколками пошкоджено житлові будинки.

Удосвіта 24 лютого в Києві стався вибух на вул. Васильківській, 3. У результаті пошкоджено білборд. Осколки розлетілися орієнтовно на 200-300 метрів і пошкодили розташовані поряд житлові будівлі (балкони, вікна), торговельні майданчики тощо. 

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Також орієнтовно внаслідок розльоту осколків сталася пожежа по вул. Васильківській, 1, на даху триповерхової будівлі. Горіло пластикове вікно на площі 5 м. Вогонь загасили вогнегасником.

В Оболонському районі на вул. Дніпроводській горів предмет, схожий на БПЛА. Рятувальники ліквідували пожежу.

Оновлення. Радник глави МВС Антон Геращенко оприлюднив фото з Васильківської.

"Київ, Васильківська вулиця, 20 хвилин тому. Чи то безпілотника залишки, чи то крилатої ракети. У будь-якому разі привіт від Путіна", – написав він.

Фото: телеграм-канал Pravda Gerashenko

Фото: телеграм-канал Pravda Gerashenko

Фото: телеграм-канал Pravda Gerashenko

Фото: телеграм-канал Pravda Gerashenko

Фото: телеграм-канал Pravda Gerashenko

Нагадаємо, о 5:00 за Києвом президент РФ Володимир Путін заявив про початок "спеціальної військової операції на Донбасі". Одразу після цього практично в усіх великих містах на сході та півдні країни, а також у столиці пролунали вибухи.

По центрах військового управління в Києві і Харкові вдарили ракетиЙде артобстріл кордонів. 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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