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На Київщині впав літак ЗСУ, кількість загиблих уточнюється (оновлено)

Причина падіння не повідомляється. 

На Київщині впав літак ЗСУ, кількість загиблих уточнюється (оновлено)
Фото: ДСНС

У Київській області між с. Жуківці та Трипілля Обухівського району впав військовий літак ЗСУ.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

На борту перебувало 14 людей. Літак загорівся. Спочатку повідомили про 5 загиблих, потім зазначили, що інформація уточнюється. 

Від ДСНС залучено 37 осіб і 8 од. техніки.

Нагадаємо, у Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону. Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску "Вільча" – це кордон з Білоруссю. 

На Київщині ворог також обстріляв Бровари. Унаслідок ракетного удару по військовому обʼєкту загинули шестеро осіб, 12 людей поранено.

Також окупант здійснив атаку на аеропорт Гостомеля, під час якої втратив три свої вертольоти. Ще один російський Ка-52 ППО України збила над Межигірʼям. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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