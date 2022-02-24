ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю
Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
У Верховній Раді сьогодні готуються до введення надзвичайного стану (оновлено)
У Верховній Раді сьогодні готуються до введення надзвичайного стану (оновлено)
"Заборона на виїзд з України буде діяти для військовозобов’язаних", – Веніславський
"Заборона на виїзд з України буде діяти для військовозобов’язаних", – Веніславський
Указ про надзвичайний стан пропонує низку обмежень. Драфт документу
Указ про надзвичайний стан пропонує низку обмежень. Драфт документу
По центрах військового управління в Києві і Харкові вдарили ракети
По центрах військового управління в Києві і Харкові вдарили ракети
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські військові ведуть бій на напрямку Сум

Росія наступає з конотопського напрямку.

Українські військові ведуть бій на напрямку Сум
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Українські військові ведуть бій на напрямку Сум. Про це Державна прикордонна служба повідомила близько 14:55.

"Прикордонники з ЗСУ та Нацгвардією вступили в бій з російськими окупантами на околиці Сум. Українські військові тримають оборону. За наявною інформацією РФ здійснює наступ з боку н.п. Конотоп", – йдеться в повідомленні.

На брифінгу в МВС станом на 14:50 також повідомили, що загострились бої на Харківщині. 

"Від початку доби відбулося 207 обстрілів і 7 фактів незаконного перетину кордону. Тривають бої фактично по всій території Україні. Всі фейки, що прикордонники складають зброю, що поліція розбігається, що Національна гвардія і ЗСУ відступають і не ведуть боїв – абсолютна брехня і фейк, які розганяє російська пропаганда", – повідомив радник міністр внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу. 

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна зокрема і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також