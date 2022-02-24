Велика Британія відповість великим пакетом санкцій, які гальмуватимуть російську економіку, – Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Велика Британія з союзниками сьогодні узгодить масштабний пакет економічних санкцій, які мають гальмувати російську економіку.

Про це він заявив у спеціальному зверненні, повідомляє The Guardian.

«Україна – країна, яка десятиліттями користується свободою та демократією та правом вибирати свою долю. Ми і світ не можемо допустити, щоб цю свободу просто знищили. Ми не можемо і не будемо просто відводити погляд, – заявив Борис Джонсон. – Сьогодні спільно з нашими союзниками ми узгодимо масштабний пакет економічних санкцій, покликаних вчасно загальмувати російську економіку».

При цьому британський прем’єр заявив, що потрібно «колективно припинити залежність від російських нафти та газу, які занадто довго дають Путіну контроль над західною політикою».

«Наша місія зрозуміла: в дипломатичному, політичному, економічному і, зрештою, військовому плані ця огидна та варварська затія Володимира Путіна має закінчитися провалом», – заявив Борис Джонсон.

Він також зазначив, що розмовляв із президентом України невдовзі після вторгнення. «Усі наші попередження виявилися трагічно точними», – додав британський прем’єр.

Нагадаємо, президент Чехії Мілош Земан закликав країни Заходу запровадити більш жорсткі санкційні заходи щодо Росії, зокрема, від'єднати її від міжнародної міжбанківської системи SWIFT.