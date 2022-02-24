Макрон зібрав радбез Франції щодо України і невдовзі звернеться до нації

Він повідомив, що президент Зеленський просив його дати солідарну відповідь через атаку Росії.

Президент Франції Емманюель Макрон найближчим часом звернеться до нації через ситуацію в Україні, повідомляє Єлисейський палац.

На кадрах, опублікованих Єлисейським палацом у твіттері, видно, як президент Франції проводить екстрене засідання Національної ради оборони республіки.

Французький лідер повідомив колег, що розмовляв з президентом Зеленським у четвер вранці.

"Так, сьогодні вранці він описав мені ситуацію тотальної війни, попросив нашої солідарності, європейської та міжнародної координації, конкретних ініціатив щодо Росії», - сказав Макрон на зустрічі.

Він додав, що знову поговорить із Зеленським після засідання ради безпеки республіки.

Макрон повідомив учасникам радбезу, що під час зустрічі вони мають "спланувати всі короткострокові дії, які ми повинні впровадити самі, та ініціативи, які повинні бути ухвалені на європейському та міжнародному рівні".