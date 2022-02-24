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На в'їзді в Київ встановлюють захисні споруди

В'їзд тимчасово може бути ускладнений.

На в'їзді в Київ встановлюють захисні споруди
архівне фото
Фото: facebook/Донбасс SOS

На пропускних пунктах на в'їзді до Києва встановлюють захисні споруди. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Через це в'їзд до міста може бути ускладнений.

"Влада Києва просить поставитися до цього з розумінням та не поширювати інформацію про пересування українських військових та авіації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше КМДА спростувала інформацію про обмеження руху транспорту та автомобілів у Києві. В’їзди та виїзди зі столиці не закривали.

Метрополітен працює у звичному режимі, окрім червоної лінії, де з організаційних причин потяги курсують від станції "Лісова" до станції "Шулявська".

Наземний громадський транспорт Києва також продовжує курсувати в нормальному режимі. Проїзд у міському транспорті безкоштовний.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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