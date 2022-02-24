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З території Білорусі випустили 4 балістичні ракети

Цілі поки що не уточнюються. 

З території Білорусі випустили 4 балістичні ракети
Запуск міжконтинентальної балістичної ракети «Яр» на полігоні Кура, Росія, 19 лютого 2022 року.
Фото: EPA/UPG

З території Республіки Білорусь випущено 4 балістичні ракети в південно-західному напрямку. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Тип балістичних ракет та цілі ураження поки що не уточнюються.

З білоруського кордону на українську територію також проривалася російська техніка. Ворог зайшов у Київську область з пункту пропуску "Вільча". 

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков закликав усіх, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, вступити до лав територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців. 

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу. Докладно – тут

Окрім цього, НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії. Його реквізити – UA843000010000000047330992708. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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