З території Білорусі випустили 4 балістичні ракети

Цілі поки що не уточнюються.

Запуск міжконтинентальної балістичної ракети «Яр» на полігоні Кура, Росія, 19 лютого 2022 року.

З території Республіки Білорусь випущено 4 балістичні ракети в південно-західному напрямку. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Тип балістичних ракет та цілі ураження поки що не уточнюються.

З білоруського кордону на українську територію також проривалася російська техніка. Ворог зайшов у Київську область з пункту пропуску "Вільча".

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков закликав усіх, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, вступити до лав територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу. Докладно – тут.

Окрім цього, НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії. Його реквізити – UA843000010000000047330992708.