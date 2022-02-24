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У Києві оголошена повітряна загроза – всіх просять йти в укриття

Всі станції метро під час тривоги будуть доступні для укриття цілодобово. 

У Києві оголошена повітряна загроза. Це повідомлення зʼявилось на сторінці КМДА близько 16 години.

У разі ввімкнення сирен влада просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Мапа укриттів:

"Чотири станції червоної гілки метрополітену, де з організаційних причин не курсують зараз поїзди, відчинені для того, щоб кияни могли скористатися ними як укриттям у разі повітряної тривоги. Це станції: «Берестейська», «Нивки», «Святошин» та «Житомирська»", – додали в КМДА.

Всі станції київського метро під час тривоги доступні для людей у будь який час доби – щоб пересидіти небезпеку.

Наразі метро працює у режимі перевезень. Прохід на станції вільний.

Нагадаємо, повітряну тривогу в Києві оголошували і вранці. Мер міста порадив тримати напоготові «тривожну валізку». Це мають бути документи, необхідний мінімум речей.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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