​Російські війська обстріляли Маріуполь

Російські війська в Маріуполі обстріляли мікрорайон "Східний".

Про це повідомили на сайті Маріупольської міської ради.

Внаслідок обстрілів постраждали багатоквартирні будинки та будинки приватного сектору. Для ліквідації наслідків заділи всі служби оперативного реагування, повідомили в мерії.

Кількість постраждалих уточнюється.

Міська рада оприлюднила перелік пошкоджених об'єктів:

вулиця Київська, 11/1 у дев'ятиповерхівці (вибите скло);

вулиця Олімпійська, 161 (вибите скло);

вулиця Київська, 16 (пробито газопровід);

вул. Пейзажна, 40/1, 40/2 (снаряд потрапив у дорогу, вибите скло);

вул. Київська, 1,3,11/1 (вибите скло);

вул. 9 Травня, 13 кв. 37 (снаряд потрапив у квартиру, мешканців не було вдома);

вул. Київська, 48/1, 48/2, 48/3 (вибите скло);

пров. Пейзажний (попадання снаряда в дорогу, у кількох будинках вибите скло);

вул. Станіславського, 243 (попадання снаряда у дорогу);

вул. 9 Травня, 15 кв. 8 (потрапляння снаряда до будинку стіни, снаряд не розірвався);

пров. Ландшафтний, 33 (пробито газопровід);

вул. Київська, 46, 4 поверх (потрапляння у квартиру).

В Маріупольській міській раді повідомили, що комунальні служби працюють у стабільному режимі, а заявки на усунення аварій на газопроводі передано для оперативного усунення.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомив, що силами наших військ "повернено під повний контроль міста Маріуполь і Щастя. Знищено не менше шести літаків, двох вертольотів та десятки одиниць броньованої техніки ворога".