Українська армія отримала велику партію ракет класу "повітря-повітря"

Р-27 – ракета класу «повітря-повітря» середньої дальності. Забезпечує перехоплення і знищення пілотованих та безпілотних літаків

Авіація Повітряних Сил Збройних Сил України отримала велику партію ракет для винищувачів.

Про це повідомляє командування Повітряних сил.

"Маємо гарні новини! Від наших західних партнерів для авіації Повітряних Сил Збройних Сил України надійшла велика партія ракет класу "повітря-повітря". Вони уже під крилами наших винищувачів. Льотчики запевняють, що на всіх окупантів вистачить! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

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