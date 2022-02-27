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Українська армія отримала велику партію ракет класу "повітря-повітря"

Ракети передані західними партнерами.

Українська армія отримала велику партію ракет класу "повітря-повітря"
Р-27 – ракета класу «повітря-повітря» середньої дальності. Забезпечує перехоплення і знищення пілотованих та безпілотних літаків
Фото: artem.ua

Авіація Повітряних Сил Збройних Сил України отримала велику партію ракет для винищувачів.

Про це повідомляє командування Повітряних сил.

"Маємо гарні новини! Від наших західних партнерів для авіації Повітряних Сил Збройних Сил України надійшла велика партія ракет класу "повітря-повітря". Вони уже під крилами наших винищувачів. Льотчики запевняють, що на всіх окупантів вистачить! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Латвія відправила в Україну понад 30 вантажівок з допомогою, написав віцепрем'єр країни Артікс Патрікс.

Адміністрація президента Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням виділити 6,4 млрд на допомогу Україні у протидії повномасштабному вторгненню Росії.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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