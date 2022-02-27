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Правила проходження блокпостів

Блокпости необхідні для нейтралізації диверсантів.

Міністр оборони Олексій Резніков закликав українців дотримуватися правил проходження контролю на блокпостах, які встановлені по всій країні, для виявлення і нейтралізації російських диверсантів.

При проходженні блокпостів громадяни мають:

  • зменшити швидкість автомобіля
  • завчасно приготувати документи для перевірки
  • вимкнути фари
  • увімкнути аварійне світло
  • не вести відеозйомку
  • без дозволу військових не виходити з автомобіля
  • чітко відповідати на питання військових
  • бути готовими на вимогу відкрити багажник та оглянути салон автомобіля
  • після огляду та дозволу продовжити рух і не набирати швидкість різко.

"Це необхідний захід безпеки, який врятує багато життів. Щоб уникнути непорозумінь під час проходження процедур контролю, закликаю дотримуватись кількох нескладних правил. Давайте берегти один одного", - закликав міністр.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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