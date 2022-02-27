Правила проходження блокпостів

Міністр оборони Олексій Резніков закликав українців дотримуватися правил проходження контролю на блокпостах, які встановлені по всій країні, для виявлення і нейтралізації російських диверсантів.
При проходженні блокпостів громадяни мають:
- зменшити швидкість автомобіля
- завчасно приготувати документи для перевірки
- вимкнути фари
- увімкнути аварійне світло
- не вести відеозйомку
- без дозволу військових не виходити з автомобіля
- чітко відповідати на питання військових
- бути готовими на вимогу відкрити багажник та оглянути салон автомобіля
- після огляду та дозволу продовжити рух і не набирати швидкість різко.
"Це необхідний захід безпеки, який врятує багато життів. Щоб уникнути непорозумінь під час проходження процедур контролю, закликаю дотримуватись кількох нескладних правил. Давайте берегти один одного", - закликав міністр.