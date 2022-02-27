Правила проходження блокпостів

Міністр оборони Олексій Резніков закликав українців дотримуватися правил проходження контролю на блокпостах, які встановлені по всій країні, для виявлення і нейтралізації російських диверсантів.

При проходженні блокпостів громадяни мають:

зменшити швидкість автомобіля

завчасно приготувати документи для перевірки

вимкнути фари

увімкнути аварійне світло

не вести відеозйомку

без дозволу військових не виходити з автомобіля

чітко відповідати на питання військових

бути готовими на вимогу відкрити багажник та оглянути салон автомобіля

після огляду та дозволу продовжити рух і не набирати швидкість різко.

"Це необхідний захід безпеки, який врятує багато життів. Щоб уникнути непорозумінь під час проходження процедур контролю, закликаю дотримуватись кількох нескладних правил. Давайте берегти один одного", - закликав міністр.