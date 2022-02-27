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Зеленський закликав іноземців, які є друзями України, вступати до Інтернаціонального легіону тероборони

Для запису в легіон треба звернутися до аташе з питань оборони посольств України.

Зеленський закликав іноземців, які є друзями України, вступати до Інтернаціонального легіону тероборони
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський закликав іноземних громадян, які хочуть захистити безпеку в Європі, приєднатися до Інтернаціонального легіону територіальної оборони України.

Про це Зеленський заявив у зверненні до громадян іноземних держав, повідомляє пресцентр очільника країни.

Зеленський звернувся до всіх громадян іноземних держав, які є друзями України. 

"Усі, хто хоче приєднатися до захисту безпеки у Європі та світі, можуть приїхати і стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття. Згідно з Положенням про проходження військової служби у Збройних силах іноземцями та особами без громадянства, іноземці мають право вступити до ЗСУ на військову службу за контрактом у добровільному порядку, зокрема й до лав Сил територіальної оборони ЗСУ", - йдеться у зверненні.

У зв’язку із цим усім іноземцям, які бажають долучитися до опору російським окупантам, керівництво України пропонує приїхати й поповнити лави Сил територіальної оборони. З іноземців формується окремий підрозділ – Інтернаціональний легіон територіальної оборони України.

"Для запису в Інтернаціональний легіон і щодо всіх деталей звертайтеся до аташе з питань оборони посольства України у вашій державі (контактна інформація – на сайті посольства)", - уточнив Зеленський.

Нагадаємо, що до лав Сил територіальної оборони ЗС України вступили вже 37 тисяч громадян.

Раніше було вирішено, що до сил Територіальної оборони залучатимуть також чоловіків віком понад 60 років, які морально і фізично готові чинити опір.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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