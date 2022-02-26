Три дні безпрецедентної стійкості на війні з Росією

А наприкінці третього дня війни Повітряним силам ЗСУ вдалося в акваторії Чорного моря збити сучасний російський винищувач Су-30 . Це окремі епізоди, але коли таких історій стає багато, віра в силу армії суттєво зростає та породжує впевненість. У Збройних Сил України сьогодні одне завдання – вистояти у нерівній боротьбі із потужним ворогом.

Сили нерівні, але ЗСУ діють без вагань. Збиті два Іл-76 з десантниками ЗС РФ – це потужний удар для Росії. А вдень 26 лютого знищили близько 20 одиниць техніки російських окупантів на Чернігівщині – в районі Городні. Оперативне командування «Північ» навіть продемонструвало відео наслідків ракетного удару по колоні противника – він викликав не тільки втрату техніки, але й значні втрати особового складу.

Сили оборони України відстояли Київ . У третій день війни у кількох районах Києва йдуть вуличні бої з окупантами ЗС РФ та їх диверсійно-розвідувальними групами, однак небезпека захоплення ворогом столиці була відсунута. Російські окупанти шоковані потужною обороною українців, мотивацією нашої армії та несподіваною для них безпрецедентною єдністю української нації.

На війні ніколи не можна сказати, який день найбільш складний. Але саме другий день та друга ніч довели російським окупаційним військам, що бліцкриг, на який розраховував Путін, неможливий.

Фото: EPA/UPG

Російська армія видихається?

Звісно, не варто перебільшувати щось, коли йдеться про таку війну, як наша. І про таку потужну воєнну машину, як російська. Однак перші ознаки проблем ЗС РФ таки з’явилися. І справа не стільки у введені резервів, скільки у початку втрати мотивації всередині російського війська. Ворог не очікував такого шаленого спротиву.

Звідси й невидані втрати ЗС РФ – 26 лютого кількість знищених російських загарбників перевищило три тисячі, у полон взято більш як 200. Зростання втрат ЗС РФ до десяти тисяч може призвести до руйнування режиму Путіна.

Міністр оборони України Олексій Резніков проінформував про знищення сотень одиниць бронетехніки, зокрема – понад 100 російських танків, а отриманими від західних партнерів «стінгерами» тільки за другий день війни вдалося збити сім гелікоптерів. До речі, цікаве спостереження: переважна більшість знищеної російської техніки виявилася досить старими зразками. Хіба що гелікоптери Ка-52 справді нового виробництва (але й їх спокійно збивають старі, ще часів холодної війни, ПЗРК Stinger). При тому, що російський воєнний міністр Шойгу доповідав у 2021 році, що угруповання Західного воєнного округу на 71% переозброєні на нову техніку. То ж, можливо, Путін спочатку хотів ввести у бій озброєння своїх терористичних угруповань «ЛНР»/«ДНР». Хоча не факт. Не виключено, що Шойгу брехав або просто викривив дані «за згодою» із своїм шефом.

Фото: Макс Левін Фото: Макс Левін Фото: Макс Левін Фото: Макс Левін

Але це ще далеко не всі проблеми росіян. Зокрема, з’явилися підстави казати, що угрупування ЗС РФ на території України вже мають певні проблеми із логістикою – є дефіцит боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів, та й їжі.

А ще 26 лютого Туреччина заборонила прохід військових кораблів РФ у Чорне море, про що повідомив президент Зеленський. Це вагомий знак, який можна віднести до зростання консолідації в межах НАТО (попри те, що рішення було реалізоване на прохання української сторони).

Щоправда, через те, що російська окупаційна армія захлинулася в Україні, зростає небезпека для мирного населення – потрапляння ракети у київську багатоповерхівку та розстріл селища ракетною системою залпового вогню під Херсоном свідчать, що ЗС РФ таки будуть атакувати цивільне населення. Або просто не прийматимуть його у розрахунок. Наразі вони реалізовуватимуть намір викликати паніку серед цивільних.

Фото: ДСНС Попадання у будинок в Києві Фото: Pravda Gerashchenko Обстріл «Градом» с.Сартана Поранені жителі Сартани

Однак і у самих окупантів вже не витримують нерви: 26 лютого у Харкові повісився російський військовий – самогубцю знайшли в районі Харківського тракторного заводу.

Росія прокидається?

Можливо, незворотні процеси вже назрівають і у самій Росії. Зокрема, в РФ збільшуються антивоєнні протести. По всій Росії затримали щонайменше 2490 осіб за участь в антивоєнних акціях, що значно перевищує кількість затриманих під час акцій протесту проти визнання результатів останніх виборів у РФ, а також акцій на підтримку Навального.

Фото: EPA/UPG

Сотні митців Росії підписали заяву: «Співвітчизники! Війна, розпочата проти України – це ганьба. Це наша ганьба, але, на жаль, нести відповідальність за неї доведеться ще й нашим дітям, поколінням зовсім юних росіян і росіян, які ще не народилися. Ми не хочемо, щоб наші діти жили в країні-агресорі, щоб вони соромилися того, що їхня армія напала на сусідню незалежну державу. Ми закликаємо всіх громадян Росії сказати «ні» цій війні».

Тупикова політика хазяїна Кремля дратує й російський бізнес, яких непокоїть неможливість здійснювати трансакції із західними компаніями, проблеми з обміном грошей, з вартістю активів та кредитів. Більше того, є непідтверджена поки інформація про те, що Путін вже звільнив за провал бліцкригу начальника Генштабу генерала Герасимова. Втім, навіть, якщо це не відповідає дійсності, є інші ознаки нервовості та коливань Путіна. Який то пропонує українським генералам здійснити військовий переворот, кажучи, що не буде домовлятися з Зеленським, то говорить про готовність сісти з президентом України за стіл переговорів. А коли українська сторона відмовляється від перемовин, ображений очільник Кремля погрожує посиленням агресії (хоч вона й так вже максимальна).

Фото: ОПУ

Захід починає усвідомлювати рівень зла та небезпеки путінського Кремля

США 26 лютого посилили санкції проти Путіна і його оточення – під обмеження потрапляють низка топ-чиновників РФ. Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що США вводять санкції проти найбільших банків РФ та особисто Володимира Путіна. Аналогічні санкції запровадив і ЄС. Зараз, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби досягнута згода щодо відключення Росії від SWIFT і вже здійснюються необхідні кроки для цього. Якщо це найближчим часом станеться, кількість впливових недругів Путіна в Росії різко зросте. Якщо б до цього додати відмову західних держав від закупівлі російських енергоносіїв, а також ізоляцію Путіна і самої РФ, це відчутно наблизило б крах його режиму.

Лідери G7 вже заявили 24 лютого, що Путін став на хибну сторону історії, розпочавши війну в Європі. Таке не пробачають! То ж, варто, й головне, можливо, гуртом «дотиснути» Путіна. Але тепер, після того, як хазяїн Кремля зажадав копіювати Гітлера, він має не просто піти з України – він має предстати перед міжнародним судом. А ще краще, завершити свою біографію, інші агресори-злочинці в історії. Наприклад, Саддам Хусейн.