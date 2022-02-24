США запровадили санкції проти двох найбільших банків Росії

Міністерство фінансів США оголосило, що вживає «безпрецедентних заходів» проти двох найбільших фінансових установ Росії – «Сбербанку Росії» та банку «ВТБ», а також ще трьох важливих для економіки агресора банків. Усім їм буде заборонено здійснювати трансакції в доларах, а активи, що зберігаються в фінансових установах США, будуть миттєво заморожені та недоступні для Кремля.

Про це йдеться в повідомленні американського мінфіну.

«Щодня в усьому світі російські фінансові установи здійснюють валютні операції на суму близько 46 мільярдів доларів, 80% з яких здійснюються в доларах США. Переважна більшість цих транзакцій тепер буде зірвана через відключення двох найбільших російських банків, які разом становлять більш ніж половину загальної банківської системи Росії за вартістю активів, від опрацювання платежів через фінансову систему США", – зазначає мінфін США.

За інформацією американського мінфіну, Сбербанк має винятково важливе значення для російської економіки, володіючи майже третиною всіх банківських активів Росії: «Він займає найбільшу частку ринку ощадних депозитів у країні, є основним кредитором російської економіки та вважається системно важливою фінансовою установою уряду».

Санкції також запроваджено проти ВТБ, другої за величиною фінансової установи в Росії, яка контролює майже 20% банківського ринку РФ. «Це одна з найбільших фінансових установ, яку мінфін коли-небудь блокував, і це посилає безпомилковий сигнал, що Сполучені Штати виконують свою обіцянку завдати серйозних економічних втрат», – зазначено в повідомленні.

Також запроваджено санкції ще проти трьох російських фінансових установ: «Открытие» (сьомий за величиною банк РФ), «Новиком» (є основною фінансовою установою для російської оборонної компанії «Ростех») і «Совком» (дев’ятий за величиною банк РФ).

«Ці три фінансові установи відіграють важливу роль у російській економіці, володіючи сукупними активами на суму 80 мільярдів доларів, – йдеться у заяві мінфіну США. – Ці санкції ще більше обмежують російський сектор фінансових послуг і значно зменшують здатність інших критично важливих секторів російської економіки отримати доступ до глобальних ринків, залучити інвестиції та використовувати долар США». Санкції запроваджено не лише проти названих банків, а й усіх структур, в яких вони володіють часткою понад 50%.



Також США наклали нові заборони на залучення російськими компаніями кредитів і акціонерного капіталу ряду. Зокрема, під обмеження потрапили:

– Акціонерне товариство «Газпромбанк» – третя за величиною фінансова установа Росії;

– Акціонерне товариство «Російський сільськогосподарський банк» – п'ятий за величиною банк Росії;

– Публічне акціонерне товариство «Газпром»;

– Публічне акціонерне товариство «Газпром нефть»;

– Публічне акціонерне товариство «Транснефть» – оператор мережі нафтопроводів Росії;

– Публічне акціонерне товариство «Ростелеком» – найбільша телекомунікаційна компанія Росії;

– Публічне акціонерне товариство «РусГідро» – гідроенергетична компанія та одна з найбільших енергетичних компаній Росії;

– Публічне акціонерне товариство «Алроса» – найбільша в світі алмазодобувна компанія;

– Акціонерне товариство «Совкомфлот» – найбільша російська морська та вантажна судноплавна компанія;

– Відкрите акціонерне товариство «РЖД» – одна з найбільших залізничних компаній світу;

– «Альфа-Банк» – четвертий за величиною банк Росії;

– «Московський кредитний банк» – шоста за величиною фінансова установа Росії.

Анонсуючи санкції, президент Джозеф Байден заявив, що обмеження, які США запроваджуємо проти РФ, за своєю силою перевищують SWIFT і перевищують будь-що.

Санкції проти російських банків та компаній сьогодні також запровадила Велика Британія.