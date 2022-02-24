Великобританія вводить санкції проти Росії

Їх застосують до "ВТБ", "Аерофлоту", російських олігархів, серед яких - колишній зять Путіна.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив про те, що його країна вводить санкції проти Росії через військову агресію щодо України, повідомляє британське видання Sky.

У план дій британського уряду проти РФ входять 10 складових. Серед них:

Британія має намір заморозити активи всіх великих російських банків із негайним заморожуванням активів "ВТБ" (його активи становлять 154 млрд фунтів стерлінгів);

ухвалити закон, який забороняє всім російським компаніям залучати фінансування на ринках Великобританії;

ввести санкції проти фізичних та юридичних осіб, а також їхніх дочірніх компаній, до складу яких входить "Ростех" - найбільша оборонна компанія Росії;

Британія хоче заборонити "Аерофлоту" приземлятися на своїй території;

негайно призупинити використання експортних ліцензій до Росії (це можуть бути, до прикладу, електрокомпоненти або деталі до військової техніки);

ухвалити закон, який забороняє широкий спектр експорту високих технологій до Росії;

внести зміни до законодавства, які дадуть можливість обмежити суму депозитів, які громадяни Росії можуть зберігати на банківських рахунках у Великобританії;

Британія повинна обговорити зі своїми союзниками з G7 та НАТО про закриття доступу Росії до платіжної системи SWIFT.

Також Великобританія хоче поширити всі ці санкційні заходи на Білорусь.

Британський прем'єр зазначив, що санкції будуть введені щодо низки олігархів, особливо близьких до Кремля.

Серед них - наймолодший російський мільярдер та колишній зять Володимира Путіна Кирило Шамалов, головний виконавчий директор банку "ПСБ" Петро Фрадков, заступник президента банку "ВТБ" Денис Бортников, генеральний директор Об'єднаної авіабудівної корпорації Юрій Слюсар та генеральний директор "Новікомбанку" Олена Георгієва.

Нагадаємо, Борис Джонсон напередодні заявив, що його країна із союзниками узгодить масштабний пакет економічних санкцій, які мають гальмувати російську економіку.

20 лютого британський прем'єр повідомив, що Великобританія та США домовилися про торговельні санкції проти РФ.