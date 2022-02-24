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Колишні лідери європейських країн звільнилися з посад директорів російських компаній

Так, всі іноземці вибули з наглядової ради російського "Сбербанку".

Колишні лідери європейських країн звільнилися з посад директорів російських компаній
Фото: Сергей Нужненко

Колишні лідери європейських країн залишили посади очільників компаній у Росії, повідомляє "РБК".

24 лютого стало відомо, що три члени наглядової ради російського "Сбербанку" вибули з її складу. Це колишній прем'єр-міністр Фінляндії Еско Ахо, а також Надя Уеллс та Наталі Брагінські Муньє.

Екс-прем'єр Італії Маттео Ренці залишив раду директорів "Делімобіля".

Колишній австрійський канцлер Крістіан Керн заявив про вихід із ради директорів "Російських залізниць". Керн заявив, що компанія стала "частиною військової логістики", і він глибоко про це шкодує.

Нагадаємо, в лютому цього року голова наглядової ради компанії Gas for Europe, яку називають німецькою "дочкою" "Північного потоку-2", Дітер Халлер залишив свою посаду через заборону МЗС Німеччини.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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